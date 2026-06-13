Втрати ворога станом на 13 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1571 добу повномасштабної війни становлять 1 381 430 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 червня втратила:

особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб,танків – 12 015 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од.

артилерійських систем – 43 953 (+88) од.

РСЗВ – 1 865 (+4) од.засоби ППО – 1 418 (+1) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од.

крилаті ракети – 4 733 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од.

спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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