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Втрати ворога станом на 13 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 росіян

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1571 добу повномасштабної війни становлять 1 381 430 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 381 430 (+1 310) осіб,танків – 12 015 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 739 (+11) од.
  • артилерійських систем – 43 953 (+88) од.
  • РСЗВ – 1 865 (+4) од.засоби ППО – 1 418 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 648 (+12) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 347 033 (+2 164) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 106 274 (+424) од.
  • спеціальна техніка – 4 287 (+7) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 13 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 13 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко