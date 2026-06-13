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Потери врага по состоянию на 13 июня 2026 г. – Генштаб ВСУ

война
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 россиян

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1571 день полномасштабной войны составляют 1 381 430 человек.

Потери России в войне на 13 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 июня потеряла:

  • личного состава – около 1 381 430 (+1 310) человек, танков – 12 015 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 739 (+11) ед.
  • артиллерийских систем – 43 953 (+88) ед.
  • РСЗО – 1 865 (+4) ед. средства ПВО – 1 418 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) ед.
  • вертолетов – 353 (+0) ед.
  • наземные робототехнические комплексы – 1648 (+12) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 347 033 (+2 164) ед.
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед.
  • корабли/катера – 33 (+0) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 106 274 (+424) ед.
  • специальная техника – 4287 (+7) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 13 июня 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 110 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 13 июня 2026 г. – Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 3 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко