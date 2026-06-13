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Потери врага по состоянию на 13 июня 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1571 день полномасштабной войны составляют 1 381 430 человек.
Потери России в войне на 13 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 июня потеряла:
- личного состава – около 1 381 430 (+1 310) человек, танков – 12 015 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 739 (+11) ед.
- артиллерийских систем – 43 953 (+88) ед.
- РСЗО – 1 865 (+4) ед. средства ПВО – 1 418 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) ед.
- вертолетов – 353 (+0) ед.
- наземные робототехнические комплексы – 1648 (+12) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 347 033 (+2 164) ед.
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 106 274 (+424) ед.
- специальная техника – 4287 (+7) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 110 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 3 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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