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Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

війна
Триває 1571-й день повномасштабної війни в Україні. / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1571-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 237 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 10008 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили противника, два пункти управління БпЛА, чотири гармати та два пункти управління батальйонного рівня.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Стариця, Липці, Вовчанськ, Охрімівка, Волохівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував, в бік Шийківки та Подолів.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Лиманському напрямку противник 19 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Шийківка, Новоселівка, Середнє, Дробишеве, Озерне, Торське та Новий Мир.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Краматорському напрямку окупанти атакували в районі Федорівки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне та в бік Костянтинівки, Грузького, Торецького.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Дорожнє та Білицьке.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази, в районах Злагоди, Калинівського та Олександрограда.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупантів здійснили 33 атаки у бік Рибного, Воздвижівки, Гуляйпільського, Верхньої Терси, Цвіткового, Залізничного, Рівнопілля, Варварівки, Гіркого, Мирного, Добропілля та Чарівного.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Щербаків та Степногірська.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку противник атакувальних дій не проводив.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 13 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко