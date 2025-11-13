Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

Продолжается 1359-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 226 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 84 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3901 обстрел, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3762 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Варваровка и Зеленый Гай Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано три боевых столкновения. Противник нанес трех авиаударов, сбросив восемь авиабомб, совершил 212 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Двуречанского и Григоровки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и направления населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Коровин Яр, Лиман.

На Славянском направлении противник девять раз атаковал позиции сил обороны в районах Дроновки, Ямполя, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении противник, по уточненной информации, наступательных действий не предпринимал.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и направления населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 81 атаку агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоэкономическое, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Вербовое, Согласие, Александроград, Степное, Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленой Роще.

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в сторону Приморского и Новоданиловки. Враг успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения предприняли две тщетные попытки приближения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

