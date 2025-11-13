Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,00

48,81

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

война, военный, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1359-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 ноября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 226 боевых столкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, применил три ракеты, сбросил 84 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 3901 обстрел, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3762 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Варваровка и Зеленый Гай Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава и два других важных объекта противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано три боевых столкновения. Противник нанес трех авиаударов, сбросив восемь авиабомб, совершил 212 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 — из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Двуречанского и Григоровки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Купянском направлении за сутки зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и направления населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Коровин Яр, Лиман.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Славянском направлении противник девять раз атаковал позиции сил обороны в районах Дроновки, Ямполя, Серебрянки и Выемки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Краматорском направлении противник, по уточненной информации, наступательных действий не предпринимал.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и направления населенных пунктов Бересток и Софиевка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 81 атаку агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоэкономическое, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Вербовое, Согласие, Александроград, Степное, Рыбное.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленой Роще.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Ореховском направлении оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в сторону Приморского и Новоданиловки. Враг успеха не имел.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении вражеские подразделения предприняли две тщетные попытки приближения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 13 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько