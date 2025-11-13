Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

Триває 1359-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Варварівка та Зелений Гай Запорізької області.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та ще два інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано три бойових зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 212 артилерійських обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман.

На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки.

На Краматорському напрямку противник, за уточненою інформацією, наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 81 атаку агресора у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в районі населеного пункту Зелений Гай. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у бік Приморського та Новоданилівки. Ворог успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби наближення до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

