Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

війна, військовий, зсу
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1359-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 226 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосував три ракети, скинув 84 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3901 обстріл, зокрема 130 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3762 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Варварівка та Зелений Гай Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та ще два інші важливі об’єкти противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано три бойових зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів, скинувши вісім авіабомб, здійснив 212 артилерійських обстрілів, зокрема 14 — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та у бік Дворічанського й Григорівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного та Богуславки.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка та в напрямках населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Коровин Яр, Лиман.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку противник, за уточненою інформацією, наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та в напрямках населених пунктів Бересток й Софіївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 81 атаку агресора у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новогродівка, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове, Рибне.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак в районі населеного пункту Зелений Гай. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у бік Приморського та Новоданилівки. Ворог успіху не мав.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві марні спроби наближення до позицій наших підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 13 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько