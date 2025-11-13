Запланована подія 2

Дата публікації

Втрати ворога станом на 13 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

війна, зброя, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1359 добу повномасштабної війни становлять 1 155 360 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 листопада втратила: 

  • особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб;
  • танків – 11 344 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од;
  • артилерійських систем – 34 388 (+9) од;
  • РСЗВ – 1 540 (+0) од;
  • засоби ППО – 1 242 (+2) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од;
  • крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни– 67 211 (+88) од;
  • спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Світлана Манько