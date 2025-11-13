Втрати ворога станом на 13 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1359 добу повномасштабної війни становлять 1 155 360 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:

особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб;

танків – 11 344 (+2) од;

бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од;

артилерійських систем – 34 388 (+9) од;

РСЗВ – 1 540 (+0) од;

засоби ППО – 1 242 (+2) од;

літаків – 428 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од;

крилаті ракети – 3 926 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни– 67 211 (+88) од;

спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

