Втрати ворога станом на 13 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1359 добу повномасштабної війни становлять 1 155 360 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 155 360 (+1 180) осіб;
- танків – 11 344 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 567 (+11) од;
- артилерійських систем – 34 388 (+9) од;
- РСЗВ – 1 540 (+0) од;
- засоби ППО – 1 242 (+2) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 79 945 (+141) од;
- крилаті ракети – 3 926 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни– 67 211 (+88) од;
- спеціальна техніка – 3 996 (+2) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни.
Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
