Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1420-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений.

Вчера захватчики нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7919 дронов-камикадзе и произвели 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили районы населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка, Железнодорожное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, совершил 101 обстрел, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Круглое, Терново, Обуховка, Дегтярное и в сторону населенных пунктов Прилипка, Графское.

Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Куриловки.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб, Заречное, Ямполь и в районе населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Платоновка, Пазено и в сторону Закотного, Резниковки.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Степановки, Софиевки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Заповедное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Злагода, Вербовое и в сторону Нового Запорожья.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 34 атаки россиян в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Аленоконстантиновки и Варваровки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Приморского.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько