- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026 года
Продолжается 1420-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 13 января 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений.
Вчера захватчики нанесли один ракетный и 43 авиационных удара, применили две ракеты и сбросили 105 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7919 дронов-камикадзе и произвели 3587 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 94 из реактивных систем залпового огня.
Авиационные удары получили районы населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Воздвижовка, Железнодорожное Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения личного состава и два пункта управления противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросив одну авиабомбу, совершил 101 обстрел, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районах населенных пунктов Круглое, Терново, Обуховка, Дегтярное и в сторону населенных пунктов Прилипка, Графское.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенных пунктов Новоселовка, Редкодуб, Заречное, Ямполь и в районе населенных пунктов Лиман, Ставки, Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны отразили шесть атак противника в районе населенных пунктов Свято-Покровское, Платоновка, Пазено и в сторону Закотного, Резниковки.
На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.
На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Русин Яр и в направлении Степановки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Заповедное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.
На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Злагода, Вербовое и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 34 атаки россиян в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Аленоконстантиновки и Варваровки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Приморского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .