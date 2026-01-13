Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1420-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. 

Вчора загарбники завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7919 дронів-камікадзе та здійснили 3587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 94 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження особового складу та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаудару, скинувши одну авіабомбу, здійснив 101 обстріл, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника у районах населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка, Дегтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Графське.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки та Курилівки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне, Ямпіль та в районі населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка, Пазено та у бік Закітного, Різниківки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у напрямку Степанівки, Софіївки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Заповідне, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Злагода, Вербове та у бік Нового Запоріжжя.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки росіян в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Приморського.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько