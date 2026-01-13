Втрати ворога станом на 13 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1419 добу повномасштабної війни становлять 1 220 950 осіб.

Втрати Росії у війні на 13 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 січня втратила:

особового складу — близько 1 220 950 (+950) осіб;

танків — 11 544 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 23 899 (+7) од.;

артилерійських систем — 36 024 (+51) од.;

РСЗВ — 1 600 (+2) од.;

засобів ППО — 1 270 (+0) од.;

літаків — 434 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 105 354 (+933) од.;

крилатих ракет — 4 155 (+0) од.;

кораблів / катерів — 28 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 73 887 (+145) од.;

спеціальної техніки — 4 042 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних 247 цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 2 балістичні ракети Іскандер-М,

5 крилатих ракет Іскандер-К,

240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.