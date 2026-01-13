- Тип
Втрати ворога станом на 13 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 950 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1419 добу повномасштабної війни становлять 1 220 950 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 січня втратила:
- особового складу — близько 1 220 950 (+950) осіб;
- танків — 11 544 (+3) од.;
- бойових броньованих машин — 23 899 (+7) од.;
- артилерійських систем — 36 024 (+51) од.;
- РСЗВ — 1 600 (+2) од.;
- засобів ППО — 1 270 (+0) од.;
- літаків — 434 (+0) од.;
- гелікоптерів — 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 105 354 (+933) од.;
- крилатих ракет — 4 155 (+0) од.;
- кораблів / катерів — 28 (+0) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 73 887 (+145) од.;
- спеціальної техніки — 4 042 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних 247 цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 2 балістичні ракети Іскандер-М,
- 5 крилатих ракет Іскандер-К,
- 240 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
