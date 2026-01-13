Потери врага по состоянию на 13 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1419 сутки полномасштабной войны составляют 1220950 человек.

Потери России в войне на 13 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 января потеряла:

личного состава – около 1 220 950 (+950) человек;

танков - 11 544 (+3) ед;

боевых бронированных машин - 23 899 (+7) ед;

артиллерийских систем - 36 024 (+51) ед;

РСЗО - 1 600 (+2) ед.;

средств ПВО - 1 270 (+0) ед;

самолетов - 434 (+0) ед;

вертолетов - 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 105 354 (+933) ед;

крылатых ракет - 4 155 (+0) ед;

кораблей/катеров - 28 (+0) ед;

подводных лодок - 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 73 887 (+145) ед;

специальной техники - 4 042 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных 247 целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 2 баллистические ракеты Искандер-М,

5 крылатых ракет Искандер-К,

240 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

