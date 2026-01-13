Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Потери врага по состоянию на 13 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

дрон, война, ссу
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 950 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1419 сутки полномасштабной войны составляют 1220950 человек.

Потери России в войне на 13 января 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 января потеряла:

  • личного состава – около 1 220 950 (+950) человек;
  • танков - 11 544 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 899 (+7) ед;
  • артиллерийских систем - 36 024 (+51) ед;
  • РСЗО - 1 600 (+2) ед.;
  • средств ПВО - 1 270 (+0) ед;
  • самолетов - 434 (+0) ед;
  • вертолетов - 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 105 354 (+933) ед;
  • крылатых ракет - 4 155 (+0) ед;
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед;
  • подводных лодок - 2 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 73 887 (+145) ед;
  • специальной техники - 4 042 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 13 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 января

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных 247 целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 2 баллистические ракеты Искандер-М,
  • 5 крылатых ракет Искандер-К,
  • 240 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 13 января 2026 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько