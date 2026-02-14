Запланована подія 2

Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 14 февраля 2026 года

Продолжается 1452-й день полномасштабной войны в Украине
Продолжается 1452-й день полномасштабной войны в Украине / Генштаб ВСУ

Продолжается 1452-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 218 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 61 авиационный удар, сбросил 183 управляемых авиабомба. Кроме того, задействовал для поражения 5873 дрона-камикадзе и осуществил 3133 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Великомихайловка, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области; Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Горькое, Верхняя Терса, Железнодорожное, Волшебное, Долинка, Запорожец Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

Последние новости с фронта сегодня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло четыре боестолкновения с врагом. По уточненной информации, противник нанес трое авиаударов, сбросил шесть авиабомб, совершил 109 обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Лиман и в сторону населенных пунктов Охримовка, Зыбино, Малая Волча.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в направлениях Богуславки и Песчаного.

В Лиманском направлении враг провел 17 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Дерилово, Заречное, Дробышево и в сторону Ставков.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закотного и в сторону Рай-Александровки, Озерного.

На Краматорском направлении противник совершил одно наступательное действие в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Новоград-Новгород, Новоград-Подольск, Новоподгородное.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил две атаки, в сторону Ивановки и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении произошло 35 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного, Староукраинки.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил одно безуспешное наступательное действие.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко