Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1452 добу повномасштабної війни становлять 1 252 020 осіб.

Втрати Росії у війні на 14 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 лютого втратила:

особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб,

танків – 11 668 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од.

артилерійських систем – 37 282 (+28) од.

РСЗВ – 1 645 (+3) од.

засоби ППО – 1 300 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од.

крилаті ракети – 4 286 (+0) од.

кораблі / катери – 29 (+1) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од.

спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

