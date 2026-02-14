- Тип
Втрати ворога станом на 14 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1070 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1452 добу повномасштабної війни становлять 1 252 020 осіб.
Втрати Росії у війні на 14 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 14 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб,
- танків – 11 668 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 282 (+28) од.
- РСЗВ – 1 645 (+3) од.
- засоби ППО – 1 300 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 14 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
- Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
