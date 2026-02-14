- Тип
Потери врага по состоянию на 14 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1452 сутки полномасштабной войны составляют 1 252 020 человек.
Потери России в войне на 14 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 252 020 (+1 070) человек,
- танков – 11 668 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 031 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 282 (+28) ед.
- РСЗО – 1 645 (+3) ед.
- средства ПВО – 1300 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914) ед.
- крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.
- корабли/катера – 29 (+1) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 78388 (+120) ед.
- специальная техника – 4071 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
- Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
