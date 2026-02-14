Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Потери врага по состоянию на 14 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1452 сутки полномасштабной войны составляют 1 252 020 человек.

Потери России в войне на 14 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 февраля потеряла:

  • личного состава – около 1 252 020 (+1 070) человек,
  • танков – 11 668 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 031 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 37 282 (+28) ед.
  • РСЗО – 1 645 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1300 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914) ед.
  • крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.
  • корабли/катера – 29 (+1) ед.
  • подлодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 78388 (+120) ед.
  • специальная техника – 4071 (+1) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 14 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
  • Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 14 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко