Потери врага по состоянию на 14 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1070 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1452 сутки полномасштабной войны составляют 1 252 020 человек.

Потери России в войне на 14 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 14 февраля потеряла:

личного состава – около 1 252 020 (+1 070) человек,

танков – 11 668 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 031 (+3) ед.

артиллерийских систем – 37 282 (+28) ед.

РСЗО – 1 645 (+3) ед.

средства ПВО – 1300 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914) ед.

крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.

корабли/катера – 29 (+1) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 78388 (+120) ед.

специальная техника – 4071 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 14 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбит/подавлен 91 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.