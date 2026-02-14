Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 14 лютого 2026 року

Триває 1452-й день повномасштабної війни в Україні
Триває 1452-й день повномасштабної війни в Україні / Генштаб ЗСУ

Триває 1452-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 218 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 183 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5873 дрони-камікадзе та здійснив 3133 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Великомихайлівка, Коломійці, Покровське Дніпропетровської області; Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Лісне, Копані, Гірке, Верхня Терса, Залізничне, Чарівне, Долинка, Запорожець Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Останні новини з фронту за сьогодні

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення з ворогом. За уточненою інформацією, противник завдав трьох авіаударів, скинув шість авіабомб, здійснив 109 обстрілів, в тому числі 10 - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине, Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві атаки в напрямках Богуславки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Дерилове, Зарічне, Дробишевого та у бік Ставків.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 11 спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки, Озерного.

На Краматорському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в напрямках Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Гришине, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новоолександрівка.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив дві атаки, у бік Іванівки та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 35 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного, Староукраїнки.

На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безуспішну наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

