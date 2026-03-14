Карта боевых действий в Украине на 14 марта 2026 года

Продолжается 1480-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 104 авиационных удара, сбросив 307 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10119 дронов-камикадзе и произвел 3623 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Коломийцы, Подгавриловка, Просяна, Кривобоково; в Запорожской области: Воздвижовка, Любицкое, Копани, Никильское, Широкое, Новоселовка, Волшебное, Гуляйпольское, Орехов, Григоровка, Веселянка, Новоалександровка; и Приднепровское в Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники и артиллерийскую систему оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник произвел 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО. Нанес двух авиаударов с применением двух КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении, по уточненной информации, враг пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Прилипко.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в районах Новоосинового и Новоплатоновки.

На лиманском направлении противник атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Закотного, Платоновки, Резниковки и Ямполя.

На Краматорском направлении штурмовые действия противника не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Софиевки, Новопавловки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Уютное, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новоподгородное, Муравко и Гришино.

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах Александрограда, Андреевки-Клевцового, Вишневого, Калиновского, Красногорского и Согласия.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Мирного, Леноконстантиновки, Варваровки, Зеленого и Гуляйпольского.

На Ореховском направлении враг однажды пытался улучшить свои позиции вблизи Степногорска.

В Приднепровском направлении враг штурмовые действия не проводил.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

