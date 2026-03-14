Карта боевых действий в Украине на 14 марта 2026 года

Продолжается 1480-й день
Продолжается 1480-й день полномасштабной войны в Украине / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1480-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 марта 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 104 авиационных удара, сбросив 307 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10119 дронов-камикадзе и произвел 3623 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Коломийцы, Подгавриловка, Просяна, Кривобоково; в Запорожской области: Воздвижовка, Любицкое, Копани, Никильское, Широкое, Новоселовка, Волшебное, Гуляйпольское, Орехов, Григоровка, Веселянка, Новоалександровка; и Приднепровское в Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения живой силы и техники и артиллерийскую систему оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток противник произвел 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО. Нанес двух авиаударов с применением двух КАБ.

на   Волынском и Полесском   направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко