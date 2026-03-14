Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2026 року

Триває 1480-й день повномасштабної війни в Україні / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1480-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 14 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 104 авіаційних удари, скинувши 307 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10119 дронів–камікадзе та здійснив 3623 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 60 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Коломійці, Підгаврилівка, Просяна, Кривобокове; у Запорізькій області: Воздвижівка, Любицьке, Копані, Микильське, Широке, Новоселівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів, Григорівка, Веселянка, Новоолександрівка; та Придніпровське на Херсонщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили і техніки та артилерійську систему окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 153 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою інформацією, ворог намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоосинового та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Платонівки, Різниківки та Ямполя.

На Краматорському напрямку штурмові дії противника не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Софіївки, Новопавлівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах Олександрограда, Андріївки-Клевцового, Вишневого, Калинівського, Красногірського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 20 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Мирного, Оленокостянтинівки, Варварівки, Зеленого та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції поблизу Степногірська.

На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко