Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2026 года
Продолжается 1512-й день полномасштабной войны в Украине.
Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 212 боевых столкновений.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, задействовал 6672 дрона-камикадзе и совершил 2917 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных Ивановка, Екатериновка Днепропетровской области; Новоукраинка, Широкое, Новоселовка, Ровно, Долинка, Омельник, Новоивановка, Камышеваха, Шевченковское, Орехов Запорожской области.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления БПЛА и одну реактивную систему залпового огня.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано шесть штурмовых действий противника.
На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Лиман.
На Купянском направлении агрессор десять раз атаковал в направлении Куриловки, Купянска-Узлового, Новой Кругляковки, Загрызового, Богуславки, Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Новосергеевка, Лиман, Дробышево и Диброва.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Закотное, Озерное и Резниковка.
На Краматорском направлении захватчики четыре раза атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр, Федоровка Вторая, Бондарное, Марково.
На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Бересток, Клебан-Бык, Русин Яр, Иванополье, Ильиновка, Яблоновка, Степановка, Новопавловка и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Белицкое, Шевченко, Гришино, Котлино, Муравко, Молодецкое и в сторону Дорожного и Сергеевки.
На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал 11 раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Вербовое, Новогригоровка, Калиновское, Согласие.
На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в районах Мирного, Гуляйполя и в сторону Горького, Доброполья, Железнодорожного.
На Ореховском направлении враг штурмовых действий не производил.
На Приднепровском направлении враг проводил четыре бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
