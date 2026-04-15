Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2026 года

Продолжается 1512-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 212 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, задействовал 6672 дрона-камикадзе и совершил 2917 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных Ивановка, Екатериновка Днепропетровской области; Новоукраинка, Широкое, Новоселовка, Ровно, Долинка, Омельник, Новоивановка, Камышеваха, Шевченковское, Орехов Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления БПЛА и одну реактивную систему залпового огня.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано шесть штурмовых действий противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Лиман.

На Купянском направлении агрессор десять раз атаковал в направлении Куриловки, Купянска-Узлового, Новой Кругляковки, Загрызового, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Новосергеевка, Лиман, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники пресекли четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Закотное, Озерное и Резниковка.

На Краматорском направлении захватчики четыре раза атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр, Федоровка Вторая, Бондарное, Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Бересток, Клебан-Бык, Русин Яр, Иванополье, Ильиновка, Яблоновка, Степановка, Новопавловка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Белицкое, Шевченко, Гришино, Котлино, Муравко, Молодецкое и в сторону Дорожного и Сергеевки.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал 11 раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Вербовое, Новогригоровка, Калиновское, Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в районах Мирного, Гуляйполя и в сторону Горького, Доброполья, Железнодорожного.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Приднепровском направлении враг проводил четыре бесполезных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

