Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 212 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, задіяв 6672 дрони-камікадзе та здійснив 2917 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених Іванівка, Катеринівка Дніпропетровської області; Новоукраїнка, Широке, Новоселівка, Рівне, Долинка, Омельник, Новоіванівка, Комишуваха, Шевченківське, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та одну реактивну систему залпового вогню.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 70 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, дев’ять з яких - із реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано шість штурмових дій противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Лиман.

На Куп’янському напрямку агресор десять разів атакував у напрямку Курилівки, Куп’янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Новосергіївка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у бік населених пунктів Закітне, Озерне та Різниківка.

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Часів Яр, Федорівка Друга, Бондарне, Маркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Бересток, Клебан-Бик, Русин Яр, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Степанівка, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Білицьке, Шевченко, Гришине, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Дорожнього й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував 11 разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Вербове, Новогригорівка, Калинівське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у районах Мирного, Гуляйполя та у бік Гіркого, Добропілля, Залізничного.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири марні штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

