Втрати ворога станом на 15 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1010 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1512 добу повномасштабної війни становлять 1 313 970 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 квітня втратила:

особового складу – близько 1 313 970 (+1 010) осіб

осіб танків – 11 864 (+1) од.

од. бойових броньованих машин – 24 390 (+1) од.

артилерійських систем – 40 003 (+50) од.

од. РСЗВ – 1 736 (+4) од.

од. засоби ППО – 1 346 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 239 241 (+1 388) од.

од. крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 89 553 (+253) од.

од. спеціальна техніка – 4 125 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

