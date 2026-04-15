Потери врага по состоянию на 15 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1512 сутки полномасштабной войны составляют 1 313 970 человек.

Потери России в войне на 15 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 апреля потеряла:

личного состава – близко 1 313 970 (+1 010) человек

человек танков – 11 864 (+1) ед.

ед. боевых бронированных машин – 24 390 (+1) ед.

артиллерийских систем – 40 003 (+50) ед.

ед. РСЗО – 1 736 (+4) ед.

ед. средства ПВО – 1346 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 239 241 (+1 388) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 517 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 89 553 (+253) ед.

ед. специальная техника – 4 125 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 309 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

