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Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1573-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 213 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 244 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9752 дрона-камикадзе и произвел 3131 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 70 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и два пункта управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Агрессор нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 65 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Гранов, Волчанск, Старица и в сторону Терновой, Избицкого.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Новоосиново, Куриловка.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Новоселовки, Заречного, Ямполя и в сторону Дробышевого, Озерного, Лимана, Дибровы.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Славянском направлении противник штурмовал десять раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Константиновском направлении оккупанты совершили 15 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Степановка.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Дорожное, Вольное, Кучеров Яр, Новопавлов.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал дважды, в районах Александрограда и Вороного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 23 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Прилуки и в сторону Гуляйпольского, Горького, Верхней Терсы, Железнодорожного, Воздвиженовки, Волшебного.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько