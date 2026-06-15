Карта боевых действий в Украине на 15 июня 2026 года

Продолжается 1573-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 15 июня 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 213 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 244 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 9752 дрона-камикадзе и произвел 3131 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 70 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника, две артиллерийские системы и два пункта управления БпЛА.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Агрессор нанес три авиационных удара с применением шести КАБ, совершил 65 обстрелов, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Гранов, Волчанск, Старица и в сторону Терновой, Избицкого.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться в сторону населенных пунктов Новоплатоновка, Новоосиново, Куриловка.

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Новомихайловки, Новоселовки, Заречного, Ямполя и в сторону Дробышевого, Озерного, Лимана, Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал десять раз в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука и в районе Закотного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 15 атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Константиновка, Ильиновка, Степановка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Дорожное, Вольное, Кучеров Яр, Новопавлов.

На Александровском направлении противник атаковал дважды, в районах Александрограда и Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 23 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Прилуки и в сторону Гуляйпольского, Горького, Верхней Терсы, Железнодорожного, Воздвиженовки, Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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