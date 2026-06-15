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Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1573-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 213 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 65 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової, Ізбицького.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове, Курилівка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Слов’янському напрямку противник штурмував десять разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє, Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував двічі, в районах Олександрограда та Вороного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Прилуки та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько