Карта бойових дій в Україні на 15 червня 2026 року

Триває 1573-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 15 червня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 213 бойових зіткнень.

Вчора противник здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 244 керованих авіабомби. Крім того, застосував 9752 дрони-камікадзе та здійснив 3131 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 70 - із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та два пункти управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойові зіткнення. Агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням шести КАБ, здійснив 65 обстрілів, зокрема три — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Гранів, Вовчанськ, Стариця та у бік Тернової, Ізбицького.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Новоплатонівка, Новоосинове, Курилівка.

На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного, Ямполя та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Діброви.

На Слов’янському напрямку противник штурмував десять разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука та у районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Дорожнє, Вільне, Кучерів Яр, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував двічі, в районах Олександрограда та Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Гуляйполе, Прилуки та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Верхньої Терси, Залізничного, Воздвижівки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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