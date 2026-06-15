Втрати ворога станом на 15 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 320 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1573 добу повномасштабної війни становлять 1 384 190 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 червня втратила:

особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осі;

танків – 12 025 (+5) од;

бойових броньованих машин – 24 763 (+10) од;

артилерійських систем – 44 082 (+72) од;

РСЗВ – 1 870 (+2) од;

засоби ППО – 1 420 (+1) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314) од;

крилаті ракети – 4 733 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416) од;

спеціальна техніка – 4 296 (+8) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 632 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

582 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.