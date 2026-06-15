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Втрати ворога станом на 15 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 320 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1573 добу повномасштабної війни становлять 1 384 190 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 червня втратила:
- особового складу – близько 1 384 190 (+1 320) осі;
- танків – 12 025 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 24 763 (+10) од;
- артилерійських систем – 44 082 (+72) од;
- РСЗВ – 1 870 (+2) од;
- засоби ППО – 1 420 (+1) од;
- літаків – 436 (+0) од;
- гелікоптерів – 353 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 664 (+3) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 351 479 (+2 314) од;
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 107 091 (+416) од;
- спеціальна техніка – 4 296 (+8) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 632 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 5 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";
- 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 15 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 582 ворожих БпЛА різних типів.
Зафіксовано влучання 3 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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