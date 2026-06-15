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Потери врага по состоянию на 15 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1320 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1573 сутки полномасштабной войны составляют 1 384 190 человек.

Потери России в войне на 15 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 июня потеряла:

  • личного состава – около 1384190 (+1320) оси;
  • танков – 12 025 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин – 24 763 (+10) ед;
  • артиллерийских систем – 44 082 (+72) ед;
  • РСЗО – 1 870 (+2) ед;
  • средства ПВО – 1420 (+1) ед;
  • самолетов – 436 (+0) ед;
  • вертолетов – 353 (+0) ед;
  • наземных робототехнических комплексов – 1664 (+3) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314) ед;
  • крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;
  • корабли/катера – 33 (+0) ед;
  • подлодки – 2 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 107 091 (+416) ед;
  • специальная техника – 4296 (+8) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 15 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 632 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 15 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 15 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 582 враждебных БпЛА разных типов.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 15 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

Зафиксировано попадание 3 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько