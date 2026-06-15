- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 15 июня 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1320 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1573 сутки полномасштабной войны составляют 1 384 190 человек.
Потери России в войне на 15 июня 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 июня потеряла:
- личного состава – около 1384190 (+1320) оси;
- танков – 12 025 (+5) ед;
- боевых бронированных машин – 24 763 (+10) ед;
- артиллерийских систем – 44 082 (+72) ед;
- РСЗО – 1 870 (+2) ед;
- средства ПВО – 1420 (+1) ед;
- самолетов – 436 (+0) ед;
- вертолетов – 353 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 1664 (+3) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314) ед;
- крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 107 091 (+416) ед;
- специальная техника – 4296 (+8) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 июня
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 632 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
- 15 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 15 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 582 враждебных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 3 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.