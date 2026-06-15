Потери врага по состоянию на 15 июня 2026 года — Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1320 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1573 сутки полномасштабной войны составляют 1 384 190 человек.

Потери России в войне на 15 июня 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 15 июня потеряла:

личного состава – около 1384190 (+1320) оси;

танков – 12 025 (+5) ед;

боевых бронированных машин – 24 763 (+10) ед;

артиллерийских систем – 44 082 (+72) ед;

РСЗО – 1 870 (+2) ед;

средства ПВО – 1420 (+1) ед;

самолетов – 436 (+0) ед;

вертолетов – 353 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 1664 (+3) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314) ед;

крылатые ракеты – 4 733 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 107 091 (+416) ед;

специальная техника – 4296 (+8) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 15 июня

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 632 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

15 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

15 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

582 враждебных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 3 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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