Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1513-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 24 ракеты, совершил 76 авиационных ударов, сбросил 225 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9140 дронов-камикадзе и произвел 3456 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Подгавриловка Днепропетровской области; Гуляйпольское, Воздвижовка, Волшебное, Копани, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, совершил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Купянском направлении агрессор два раза атаковал в сторону Новоплатоновки.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Шейковка, Новосергеевка, Лиман.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Закотного и в сторону Рай-Александровки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Краматорском направлении захватчики четырежды атаковали в районах населенных пунктов Миньковка, Никифоровка и в сторону Тихоновки, Федоровки.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Новопавловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Муравка, Новониколаевка, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новое Шахово, Шевченко, Белицкое, Иванов

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Терново, Калиновское, Согласие.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Прилук и в сторону населенных пунктов Доброполье, Елена Константиновка, Гуляйпольское, Староукраинка, Горькое, Цветково.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не производил.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Приднепровском направлении враг провел пять бесполезных штурмовых действий в направлении Антоновского моста.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько