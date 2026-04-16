Карта боевых действий в Украине на 16 апреля 2026 года

Продолжается 1513-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 апреля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ за прошедшие сутки произошло 153 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 24 ракеты, совершил 76 авиационных ударов, сбросил 225 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал 9140 дронов-камикадзе и произвел 3456 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Подгавриловка Днепропетровской области; Гуляйпольское, Воздвижовка, Волшебное, Копани, Орехов Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения живой силы и техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес три авиационных удара, сбросил пять управляемых авиабомб, совершил 116 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, три из которых реактивными системами залпового огня. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора.

На Купянском направлении агрессор два раза атаковал в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Шейковка, Новосергеевка, Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении захватчики четырежды атаковали в районах населенных пунктов Миньковка, Никифоровка и в сторону Тихоновки, Федоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Муравка, Новониколаевка, Молодецкое, Филиал и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новое Шахово, Шевченко, Белицкое, Иванов

На Александровском направлении противник атаковал восемь раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороне, Терново, Калиновское, Согласие.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Прилук и в сторону населенных пунктов Доброполье, Елена Константиновка, Гуляйпольское, Староукраинка, Горькое, Цветково.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не производил.

На Приднепровском направлении враг провел пять бесполезных штурмовых действий в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

