Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,52

+0,02

EUR

51,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,65

43,55

EUR

51,50

51,26

Вільна енергія 2.0

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1513-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 квітня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 153 бойові зіткнення.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 24 ракети, здійснив 76 авіаційних ударів, скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9140 дронів-камікадзе та здійснив 3456 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Підгаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйпільське, Воздвижівка, Чарівне, Копані, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Куп’янському напрямку агресор два рази атакував у бік Новоплатонівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районі Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Тихонівки, Федорівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Тернове, Калинівське, Злагода.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Гірке, Цвіткове.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять марних штурмових дій в напрямку Антонівського мосту.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 16 квітня 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько