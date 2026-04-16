Втрати ворога станом на 16 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1513 добу повномасштабної війни становлять 1 315 070 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 квітня втратила:

особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб;

танків – 11 866 (+2) од;

бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од;

артилерійських систем – 40 046 (+43) од;

РСЗВ – 1 738 (+2) од;

засоби ППО – 1 347 (+1) од;

літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+0) од;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од;

крилаті ракети – 4 537 (+20) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208) од;

спеціальна техніка – 4 126 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 667 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

19 крилатих ракет Х-10;

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

4 крилаті ракети Іскандер-К;

636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

