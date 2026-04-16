Втрати ворога станом на 16 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1100 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1513 добу повномасштабної війни становлять 1 315 070 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб;
- танків – 11 866 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од;
- артилерійських систем – 40 046 (+43) од;
- РСЗВ – 1 738 (+2) од;
- засоби ППО – 1 347 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од;
- крилаті ракети – 4 537 (+20) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208) од;
- спеціальна техніка – 4 126 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 667 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 19 крилатих ракет Х-10;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К;
- 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.