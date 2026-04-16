Потери врага по состоянию на 16 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1513 сутки полномасштабной войны составляют 1 315 070 человек.
Потери России в войне на 16 апреля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 апреля потеряла:
- личного состава – около 1 315 070 (+1 100) человек;
- танков – 11 866 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 24 391 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 40 046 (+43) ед;
- РСЗО – 1 738 (+2) ед;
- средства ПВО – 1 347 (+1) ед;
- самолетов – 435 (+0) ед;
- вертолетов – 350 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 240 598 (+1 357) ед;
- крылатые ракеты – 4 537 (+20) ед;
- корабли/катера – 33 (+0) ед;
- подлодки – 2 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 89 761 (+208) ед;
- специальная техника – 4126 (+1) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 апреля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 667 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 19 крылатых ракет Х-10;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 4 крылатые ракеты Искандер-К;
- 636 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов.
Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
