Потери врага по состоянию на 16 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1100 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1513 сутки полномасштабной войны составляют 1 315 070 человек.

Потери России в войне на 16 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 апреля потеряла:

личного состава – около 1 315 070 (+1 100) человек;

танков – 11 866 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 24 391 (+1) ед;

артиллерийских систем – 40 046 (+43) ед;

РСЗО – 1 738 (+2) ед;

средства ПВО – 1 347 (+1) ед;

самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 240 598 (+1 357) ед;

крылатые ракеты – 4 537 (+20) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 89 761 (+208) ед;

специальная техника – 4126 (+1) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 667 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

19 крылатых ракет Х-10;

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

4 крылатые ракеты Искандер-К;

636 БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях. Информация об одной крылатой ракете уточняется.

