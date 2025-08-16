Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

Продолжается 1270-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 111 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 213 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6045 обстрелов, из них 98 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5659 дронов-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Жихово, Бояро-Лежачи Сумской области; Красный Хутор Черниговской области; Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, один склад боеприпасов и три артиллерийских системы российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, сбросил 74 управляемых авиабомба, а также совершил 245 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Домашнее и Фиголовка.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодец, Ямполь, Редкодуб.

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновений районе Орехово-Василовки и в сторону Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Луч, Покровск, Зверевое, Удачное, Дачное, Новоукраинка, Лисовка, Никаноровка и в сторону населенного пункта.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 21 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Мирное, Запорожское, Ольговское.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях минувших суток враг не предпринимал наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Беллогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 16 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

