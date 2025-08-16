Запланована подія 2

Война
Новости
Дата публикации
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1270-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 августа 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 139 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 111 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 213 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6045 обстрелов, из них 98 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5659 дронов-камикадзе.

Авиаудары получили, в частности, районы населенных пунктов Жихово, Бояро-Лежачи Сумской области; Красный Хутор Черниговской области; Белогорье Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, один склад боеприпасов и три артиллерийских системы российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара, сбросил 74 управляемых авиабомба, а также совершил 245 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка, Домашнее и Фиголовка.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Загрызово, Новая Кругляковка и в сторону Купянска.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодец, Ямполь, Редкодуб.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи Григоровки, Серебрянки, Выемки, Федоровки, Переездного и в направлении Северска.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновений районе Орехово-Василовки и в сторону Бондарного.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Торецком направлении враг совершил шесть атак вблизи Плещеевки, Степановки, Яблоновки и Русиного Яра.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Луч, Покровск, Зверевое, Удачное, Дачное, Новоукраинка, Лисовка, Никаноровка и в сторону населенного пункта.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 21 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Толстой, Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Мирное, Запорожское, Ольговское.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях минувших суток враг не предпринимал наступательных действий.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года
Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Приднепровском направлении украинские воины отразили пять атак оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Беллогрудый.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 16 августа 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, 16 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Татьяна Гойденко