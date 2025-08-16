Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

Триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 111 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 213 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6045 обстрілів, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5659 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Жихове, Бояро-Лежачі Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області; Білогір’я Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один склад боєприпасів та три артилерійські системи російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинув 74 керовані авіабомби, а також здійснив 245 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Рідкодуб.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Оріхово-Василівки та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка, Лисівка, Никанорівка та в бік населеного пункту Філія.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 21 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Мирне, Запорізьке, Ольгівське.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 16 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

