Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,55

48,39

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 серпня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 139 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 111 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 213 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6045 обстрілів, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5659 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Жихове, Бояро-Лежачі Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області; Білогір’я Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, один склад боєприпасів та три артилерійські системи російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 32 авіаційних ударів, скинув 74 керовані авіабомби, а також здійснив 245 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Хатнє та Фиголівка.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Нова Кругляківка та в бік Куп’янська.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Рідкодуб.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі Оріхово-Василівки та в бік Бондарного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка, Лисівка, Никанорівка та в бік населеного пункту Філія.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 21 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Толстой, Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Мирне, Запорізьке, Ольгівське.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року
Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупантів у бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 серпня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, 16 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко