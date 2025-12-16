Карта боевых действий в Украине на 16 декабря 2025 года

Продолжается 1392-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 декабря 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 151 боевое столкновение.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 220 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5471 дронов-камикадзе и совершено 4103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Рыжевка Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Железнодорожное Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство и два пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник произвел 121 обстрел, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Прилепки и в направлении Обуховки.

На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Наши защитники отразили штурмовое действие противника в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Среднего, Заречного и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отразили семь атак противника в районах Серебрянки, Дроновки, Северска и в направлении Свято-Покровского.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

На Константиновском направлении агрессор совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Новопавловки Иванополья, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлениях населенных пунктов Гришино, Торецкое, Белицкое и Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 24 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Январское, Сосновка, Вербовое, Согласие, Привольное, Рыбное, Зеленая Роща, Андреевка-Клевцово, Александроград, Сладкое, Егоровка и в направлении Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 13 атак россиян в направлениях Гуляйполя, Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении одна попытка оккупантов приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки закончилась неудачей.

на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

