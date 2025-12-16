Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1392-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рижівка Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб та два пункти управління противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник здійснив 121 обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одна атака загарбників. Наші оборонці відбили штурмову дію противника в районі Піщаного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника в районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська та в напрямку Свято-Покровського.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог тричі марно намагався прорвати нашу оборону у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Автор:
Світлана Манько