Карта бойових дій в Україні на 16 грудня 2025 року

Триває 1392-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 грудня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рижівка Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб та два пункти управління противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник здійснив 121 обстріл, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одна атака загарбників. Наші оборонці відбили штурмову дію противника в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника в районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська та в напрямку Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворог тричі марно намагався прорвати нашу оборону у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.