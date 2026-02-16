Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

+0,11

EUR

51,13

+0,09

Наличный курс:

USD

43,24

43,15

EUR

51,52

51,40

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1454-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 235 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросил 224 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 4757 дронов-камикадзе и осуществил 3387 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 121 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новоукраинка, Великомихайловка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Железнодорожное, Долинка, Григоровка, Заречное, Юльевка, Малиновка, Горькое и Голубое.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 143 обстрела, из которых четыре — с применением РСЗО. В течение суток зафиксировано шесть боев.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Ветеринарное, Волчанские Хутора и Охримовка.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло одно боевое столкновение в районе Песчаного.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Дружелюбовка и Лиман.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Славянском направлении на протяжении вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Закотного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Дроновки.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Николайполья, Новопавловка, Степановка и Софиевка.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Уют, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Александровском направлении противник атаковал 21 раз. Пытался продвинуться в сторону Зеленого Роща, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки, Нового Запорожья, Согласия и Рыбного.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов — в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Зеленого и Криничного.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Ореховском направлении агрессор проводил активные наступательные действия по направлениям Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Приднепровском направлении боев не зафиксировано.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.

Автор:
Светлана Манько