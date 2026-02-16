Карта боевых действий в Украине на 16 февраля 2026 года

Продолжается 1454-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 февраля 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 235 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросил 224 управляемых авиабомба. Кроме того, применил 4757 дронов-камикадзе и осуществил 3387 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 121 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новоукраинка, Великомихайловка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Железнодорожное, Долинка, Григоровка, Заречное, Юльевка, Малиновка, Горькое и Голубое.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 143 обстрела, из которых четыре — с применением РСЗО. В течение суток зафиксировано шесть боев.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Ветеринарное, Волчанские Хутора и Охримовка.

На Купянском направлении вчера произошло одно боевое столкновение в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Ставки, Дробышево, Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском направлении на протяжении вчерашних суток наши защитники остановили восемь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Закотного, Кривой Луки, Рай-Александровки и Дроновки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 28 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Щербиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Николайполья, Новопавловка, Степановка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Уют, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новоподгородное, Новопавловка, Новониколаевка, Филиал.

На Александровском направлении противник атаковал 21 раз. Пытался продвинуться в сторону Зеленого Роща, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки, Нового Запорожья, Согласия и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов — в районах Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Зеленого и Криничного.

На Ореховском направлении агрессор проводил активные наступательные действия по направлениям Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков.

На Приднепровском направлении боев не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

