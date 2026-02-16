Запланована подія 2

Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1454-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 235 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, застосував 4757 дронів-камікадзе та здійснив 3387 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоукраїнка, Великомихайлівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Долинка, Григорівка, Зарічне, Юльївка, Малинівка, Гірке та Блакитне. 

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 143 обстріли, з яких чотири — із застосуванням РСЗВ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Ветеринарне, Вовчанські Хутори та Охрімівка.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одне боєзіткнення в районі Піщаного.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Ставки, Дробишеве, Дружелюбівка та Лиман.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили вісім спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Дронівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Краматорському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 28 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Миколайпілля, Новопавлівка, Степанівка та Софіївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та Сергіївка.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Олександрівському напрямку противник атакував 21 раз. Намагався просунутися у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки, Нового Запоріжжя, Злагоди та Рибного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів — у районах Гуляйполя та в бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого та Криничного.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Оріхівському напрямку агресор проводив активні наступальні дії у напрямках Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Придніпровському напрямку боєзіткнення не зафіксовані.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 16 лютого 2026 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько