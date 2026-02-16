- Тип
Втрати ворога станом на 16 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1454 добу повномасштабної війни становлять 1 254 450 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 лютого 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб.
- танків – 11 676 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 319 (+26) од.
- РСЗВ – 1 648 (+0) од.
- засоби ППО – 1 301 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
- кораблі/катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 лютого
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон.
- 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
