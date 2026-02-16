Запланована подія 2

Новини
16 лютого 2026
Втрати ворога станом на 16 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1454 добу повномасштабної війни становлять 1 254 450 осіб.

Втрати Росії у війні на 16 лютого 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб.
  • танків – 11 676 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 319 (+26) од.
  • РСЗВ – 1 648 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 301 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.
  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
  • кораблі/катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.
  • спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 16 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 лютого

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено дві протикорабельні ракети Циркон.
  • 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 16 лютого 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання однієї ракети та 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Світлана Манько