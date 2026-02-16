- Тип
Потери врага по состоянию на 16 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1454 сутки полномасштабной войны составляют 1 254 450 человек.
Потери России в войне на 16 февраля 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 февраля потеряла:
- личного состава – около 1 254 450 (+1 180) человек.
- танков – 11 676 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 042 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 37 319 (+26) ед.
- РСЗО – 1 648 (+0) ед.
- средства ПВО – 1301 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 459 (+601) ед.
- крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.
- корабли/катера – 29 (+0) ед.
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 78 654 (+169) ед.
- специальная техника – 4071 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 февраля
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбиты/подавлены две противокорабельные ракеты Циркон.
- 52 враждебные БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
