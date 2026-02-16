Потери врага по состоянию на 16 февраля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1454 сутки полномасштабной войны составляют 1 254 450 человек.

Потери России в войне на 16 февраля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 февраля потеряла:

личного состава – около 1 254 450 (+1 180) человек.

танков – 11 676 (+4) ед.

боевых бронированных машин – 24 042 (+5) ед.

артиллерийских систем – 37 319 (+26) ед.

РСЗО – 1 648 (+0) ед.

средства ПВО – 1301 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 459 (+601) ед.

крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.

корабли/катера – 29 (+0) ед.

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 78 654 (+169) ед.

специальная техника – 4071 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 16 февраля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбиты/подавлены две противокорабельные ракеты Циркон.

52 враждебные БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

