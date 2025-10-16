Запланована подія 2

Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2025 года

Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2025 года
Генштаб ВСУ

Продолжается 1331-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 октября 2025 г.

Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 184 боевых столкновения.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 87 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую бомбу. Кроме того, произвел 4 979 обстрелов, из них более ста — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 595 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Сумы Сумской области; Константиновка, Доброполье Донецкой области; Апостолово, Радушное Днепропетровской области; Егоровка, Орехов Запорожской области; Нововоронцовка, Казачье Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и два пункта управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 186 обстрелов, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 17 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Петропавловка. В городе Купянск и его окрестностях проходят противодиверсионные мероприятия — наши воины обнаруживают вражеские пехотные группы, блокируют их продвижение и уничтожают.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Колодец, Новоселовка и Дерилово.

На Славянском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили десять вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение – противник пытался наступать в направлении Предтечиного.

На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январь, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.

На Ореховском направлении противник наступал пять раз, пытаясь действовать в районах населённых пунктов Каменское, Плавное и Степное.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки оккупантов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько