Карта боевых действий в Украине на 16 октября 2025 года
Продолжается 1331-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 октября 2025 г.
Последние данные с отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 184 боевых столкновения.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами и 87 авиационных ударов, сбросив 171 управляемую бомбу. Кроме того, произвел 4 979 обстрелов, из них более ста — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 595 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенных пунктов Сумы Сумской области; Константиновка, Доброполье Донецкой области; Апостолово, Радушное Днепропетровской области; Егоровка, Орехов Запорожской области; Нововоронцовка, Казачье Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и два пункта управления российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес девять авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, совершил 186 обстрелов, в том числе десять — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло 17 боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Каменки, Кутьковки и в направлении Охримовки, Отрадного и Бологовки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Петропавловка. В городе Купянск и его окрестностях проходят противодиверсионные мероприятия — наши воины обнаруживают вражеские пехотные группы, блокируют их продвижение и уничтожают.
На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Колодец, Новоселовка и Дерилово.
На Славянском направлении украинские воины за прошлые сутки отбили десять вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Серебрянка, Ямполь, Дроновка, Выемка и Федоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение – противник пытался наступать в направлении Предтечиного.
На Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Белая Гора, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново и Русин-Яр.
На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Луч, Лисовка, Покровск, Зверево, Чунишино, Удачное, Котляровка, Орехово и Филиал.
На Александровском направлении Силы обороны отразили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Январь, Сосновка, Алексеевка, Новониколаевка, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка.
На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не производил.
На Ореховском направлении противник наступал пять раз, пытаясь действовать в районах населённых пунктов Каменское, Плавное и Степное.
На Приднепровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки оккупантов.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
