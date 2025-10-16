Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

війна, ЗСУ, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генштаб ЗСУ

Триває 1331-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 184 бойові зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4 979 обстрілів, з них понад сто — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 595 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Суми Сумської області; Костянтинівка, Добропілля Донецької області; Апостолове, Радушне Дніпропетровської області; Єгорівка, Оріхів Запорізької області; Нововоронцовка, Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 186 обстрілів, зокрема десять — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи — наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Слов’янському напрямку українські воїни минулої доби відбили десять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення — противник намагався наступати в напрямку Предтечиного.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Оріхівському напрямку противник наступав п’ять разів, намагаючись діяти в районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 16 жовтня 2025 рок

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько