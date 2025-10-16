- Тип
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1080 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1331 добу повномасштабної війни становлять 1 127 300 осіб.
Втрати Росії у війні на 16 жовтня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 16 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1127300 (+1080) осіб;
- танків – 11261 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23384 (+9) од;
- артилерійських систем – 33713 (+42) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1227 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70437 (+416);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64468 (+139);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 16 жовтня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 288 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 283 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 5 керованих авіаційних ракет Х-59.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
