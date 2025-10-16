- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Потери врага по состоянию на 16 октября 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1331 год полномасштабной войны составляют 1 127 300 человек.
Потери России в войне на 16 октября 2025 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 октября потеряла:
- личного состава – около 1127300 (+1080) человек;
- танков – 11261 (+2) ед;
- боевых бронированных машин – 23384 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 33713 (+42) ед;
- РСЗО – 1520 (+0) ед;
- средства ПВО – 1227 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 70437 (+416);
- крылатые ракеты – 3859 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 64 468 (+139);
- специальная техника – 3977 (+0).
Пораженные воздушные цели врага на 16 октября – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 288 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 283 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также:карта боевых действий на сегодня.