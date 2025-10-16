Запланована подія 2

Война Война
Новости
Потери врага по состоянию на 16 октября 2025 г. – Генштаб ВСУ

война, оружие
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1080 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1331 год полномасштабной войны составляют 1 127 300 человек.

Потери России в войне на 16 октября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 16 октября потеряла:

  • личного состава – около 1127300 (+1080) человек;
  • танков – 11261 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 23384 (+9) ед;
  • артиллерийских систем – 33713 (+42) ед;
  • РСЗО – 1520 (+0) ед;
  • средства ПВО – 1227 (+0) ед;
  • самолетов – 427 (+0) ед;
  • вертолетов – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 70437 (+416);
  • крылатые ракеты – 3859 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 64 468 (+139);
  • специальная техника – 3977 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 16 октября 2025 г. – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 16 октября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении 288 воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 283 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59.
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 16 октября 2025 г. – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также:карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Светлана Манько