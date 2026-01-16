Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

Продолжается 1423-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 234 управляемых авиабомба. Кроме того, было привлечено для поражения 6968 дронов-камикадзе и совершено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Мануховка, Белополье Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Рождественская, Верхняя Терса, Любицкое, Самойловка, Воздвижовка, Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Таврическое, Преображенка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БпЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Тихое, Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Избицкое, Круглое, Нестерное.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Куриловки, Петропавловки, Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дружелюбовка, Александровка, Диброва, Дробышево.

На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районах Северска, Платоновки и в сторону Закотного.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре атаки в районах Васюкивки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Новопавловки, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Филиал и в сторону Свободного, Родинского, Нового Шахматного, Сухецкого.

На Александровском направлении противник вчера совершил десять атак, вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Александроград, Егоровка, Рыбное, Согласие, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье, Январское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 30 атак россиян, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Леноконстантиновки, Зеленого, Варваровки.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Приморского, Степногорска, Степного, Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

