Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Наличный курс:

USD

43,56

43,41

EUR

50,80

50,60

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1423-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 января 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 234 управляемых авиабомба. Кроме того, было привлечено для поражения 6968 дронов-камикадзе и совершено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Мануховка, Белополье Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Рождественская, Верхняя Терса, Любицкое, Самойловка, Воздвижовка, Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Таврическое, Преображенка Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БпЛА и еще один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Тихое, Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Избицкое, Круглое, Нестерное.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Куриловки, Петропавловки, Богуславки.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дружелюбовка, Александровка, Диброва, Дробышево.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районах Северска, Платоновки и в сторону Закотного.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре атаки в районах Васюкивки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Новопавловки, Степановки, Софиевки.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Филиал и в сторону Свободного, Родинского, Нового Шахматного, Сухецкого.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Александровском направлении противник вчера совершил десять атак, вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Александроград, Егоровка, Рыбное, Согласие, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье, Январское.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 30 атак россиян, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Леноконстантиновки, Зеленого, Варваровки.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Приморского, Степногорска, Степного, Каменского.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Приднепровском направлении оккупанты предприняли одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.

Фото 26 — Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько