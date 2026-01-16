- Тип
Карта боевых действий в Украине на 16 января 2026 года
Продолжается 1423-й день полномасштабной войны в Украине .
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16 января 2026 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 180 боевых столкновений.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 97 авиационных ударов, применил 3 ракеты и сбросил 234 управляемых авиабомба. Кроме того, было привлечено для поражения 6968 дронов-камикадзе и совершено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Мануховка, Белополье Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Рождественская, Верхняя Терса, Любицкое, Самойловка, Воздвижовка, Железнодорожное, Гуляйполе, Орехов, Таврическое, Преображенка Запорожской области.
Последние новости с фронта сегодня
Авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БпЛА и еще один важный объект российских захватчиков.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боеприкосновение, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Тихое, Старица, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Избицкое, Круглое, Нестерное.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Куриловки, Петропавловки, Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Заречное, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Дружелюбовка, Александровка, Диброва, Дробышево.
На Славянском направлении Силы обороны отразили пять атак противника в районах Северска, Платоновки и в сторону Закотного.
На Краматорском направлении украинские защитники отразили четыре атаки в районах Васюкивки, Федоровки и в сторону Приволья, Миньковки.
На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка и в сторону Новопавловки, Степановки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Молодецкое, Филиал и в сторону Свободного, Родинского, Нового Шахматного, Сухецкого.
На Александровском направлении противник вчера совершил десять атак, вблизи Вишневого и в сторону населенных пунктов Ивановка, Александроград, Егоровка, Рыбное, Согласие, Андреевка-Клевцово, Новое Запорожье, Январское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 30 атак россиян, в районах Сладкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Леноконстантиновки, Зеленого, Варваровки.
На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Приморского, Степногорска, Степного, Каменского.
На Приднепровском направлении оккупанты предприняли одну безрезультатную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
