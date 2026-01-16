Запланована подія 2

Війна Війна
Новини
Карта бойових дій в Україні на 16 січня 2026 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1423-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 16 січня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 180 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував 3 ракети й скинув 234 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 6968 дронів-камікадзе та здійснено 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 57 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Манухівка, Білопілля Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Різдвянка, Верхня Терса, Любицьке, Самійлівка, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Таврійське, Преображенка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА і ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько