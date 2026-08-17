Карта боевых действий в Украине на 17 августа 2026 года

Продолжается 1636-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 236 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 12 ракет и 82 авиационных ударов, во время которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 11 783 дрона-камикадзе и совершили 3309 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Уланово, Бунякино и Середина-Буда Сумской области. Кроме того, в Сумской области авиационные удары получили районы населенных пунктов Великая Чернеччина, Степановка и Уланово.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили один вражеский штурм. В то же время агрессор нанес два авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и осуществил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Лимана, Казачьей Лопани и Избицкого, а также в направлениях Охримовки, Круглого и Двуречанского.

На Купянском направлении зафиксированы три атаки оккупантов в районах Купянска и Куриловки, а также в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Карповки, Редкодуба, Новоселовки и Дробышево.

На Славянском направлении противник совершил 20 штурмовых действий в районах Кривой Луки, Закотного и Резниковки, а также в направлениях Рай-Александровки и Николаевки.

На Краматорском направлении кафиры трижды атаковали в направлениях населенных пунктов Юрковка и Диброва.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Русиного Яра, Новоселовки и Степановки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 33 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого и Сергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Светлого, Кучерового Яра, Нового Донбасса, Шевченко, Новогришиного, Мирного, Удачного, Молодецкого, Новоподгородного и Новопавловки.

На Александровском направлении захватчики совершили одну атаку в направлении населенного пункта Егоровка.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 19 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районах Горького, Железнодорожного и Гуляйпольского, а также в направлениях Волшебного, Ровно, Рождественской и Копанов.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в Новояковлевку.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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