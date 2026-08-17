Втрати ворога станом на 17 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1636 добу повномасштабної війни становлять 1 468 760 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 серпня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 серпня втратила:

особового складу – близько 1 468 760 (+1 440) осіб;

танків – 12 272 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 155 (+4) од.;

артилерійських систем – 48 100 (+93) од.;

РСЗВ – 2 037 (+3) од.;

засобів ППО – 1 572 (+2) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 465 497 (+2 093) од.;

крилатих ракет – 5 010 (+3) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 135 448 (+597) од.;

спеціальної техніки – 4 540 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 серпня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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