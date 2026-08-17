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Втрати ворога станом на 17 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 440 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1636 добу повномасштабної війни становлять 1 468 760 осіб.
Втрати Росії у війні на 17 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 468 760 (+1 440) осіб;
- танків – 12 272 (+2) од.;
- бойових броньованих машин – 25 155 (+4) од.;
- артилерійських систем – 48 100 (+93) од.;
- РСЗВ – 2 037 (+3) од.;
- засобів ППО – 1 572 (+2) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 273 (+16) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 465 497 (+2 093) од.;
- крилатих ракет – 5 010 (+3) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 135 448 (+597) од.;
- спеціальної техніки – 4 540 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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