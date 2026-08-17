Потери врага по состоянию на 17 августа 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1636 сутки полномасштабной войны составляют 1 468 760 человек.

Потери России в войне на 17 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 августа потеряла:

личного состава – около 1 468 760 (+1 440) человек;

танков – 12 272 (+2) ед;

боевых бронированных машин – 25 155 (+4) ед;

артиллерийских систем – 48 100 (+93) ед;

РСЗО – 2 037 (+3) ед;

средств ПВО – 1572 (+2) ед.;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 273 (+16) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 465 497 (+2 093) ед;

крылатых ракет – 5 010 (+3) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 135 448 (+597) ед;

специальной техники – 4 540 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 106 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание вражеских дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня .