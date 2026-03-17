- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Карта боевых действий в Украине на 17 марта 2026 года
Продолжается 1483-й день полномасштабной войны в Украине.
Последние данные из отчета ISW ( Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 171 боевое столкновение.
Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 200 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9616 дронов-камикадзе и осуществил 3715 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 98 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов на Днепропетровщине: Ивановка, Гавриловка, Орлы, Самойловка, Левадное; Воздвиженовка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Волшебное, Беленькое в Запорожской области и Приднепровское, Томина Балка, Львове Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За минувшие сутки авиация сил обороны поразила девять районов сосредоточения живой силы и техники.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 87 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре – с применением РСЗО. Нанес пять авиаударов с применением 15 КАБ. В течение суток зафиксировано четыре боевых столкновения.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоосинового, Купянска и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник атаковал девять раз, пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Дробышева, Лимана, Ставков, Дибровы и Боровой.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 10 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Резниковки, Озерного и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении противник пытался улучшить свое положение, штурмуя в сторону Миньковки.
На Константиновском направлении враг совершил 30 атак в сторону населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русин Яр, Софиевка и Новопавловка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 31 наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филиал, Новониколаевка и Новоподгородное.
На Александровском направлении противник атаковал пять раз в сторону Даниловки и Согласия.
На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Мирное, Зеленое, Волшебное, Гуляйпольское и Варваровка.
На Ореховском направлении наступательные действия врага не зафиксированы.
На Приднепровском направлении враг штурмовые действия не проводил.
на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
