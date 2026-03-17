Карта бойових дій в Україні на 17 березня 2026 року

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1483-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 17 березня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 171 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9616 дронів–камікадзе та здійснив 3715 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Гаврилівка, Орли, Самійлівка, Левадне; Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Чарівне, Біленьке у Запорізькій області та Придніпровське, Томина Балка, Львове на Херсонщині.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація Сил оборони уразила дев’ять районів зосередження живої сили та техніки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ. Завдав п’яти авіаударів із застосуванням 15 КАБ. Протягом доби зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоосинового, Куп’янська та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник атакував дев’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону в бік Дробишевого, Лиману, Ставків, Діброви та Борової.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 10 спроб окупантів просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Різниківки, Озерного та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник намагався покращити своє положення, штурмуючи в бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 30 атак у бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку наші захисники, за уточненою інформацією, зупинили 31 наступальну дію агресора в бік населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія, Новомиколаївка та Новопідгородне.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у бік Данилівки та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Мирне, Зелене, Чарівне, Гуляйпільське та Варварівка.

На Оріхівському напрямку ворожі спроби покращити своє становище не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько