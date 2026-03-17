Втрати ворога станом на 17 березня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 930 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1482 добу повномасштабної війни становлять 1 280 860 осіб.

Втрати Росії у війні на 17 березня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 17 березня втратила:

особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб.

осіб. танків – 11 783 (+2) од.

од. бойових броньованих машин – 24 218 (+3) од.

од. артилерійських систем – 38 477 (+20) од.

од. РСЗВ – 1 688 (+1) од.

засоби ППО – 1 333 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1 991) од.

од. крилаті ракети – 4 468 (+0) од.

кораблі/катери – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень).

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120 ) од.

) од. спеціальна техніка – 4 091 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 17 березня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 154 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

