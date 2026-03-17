Потери врага по состоянию на 17 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1482 день полномасштабной войны составляют 1 280 860 человек.
Потери России в войне на 17 марта 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 марта потеряла:
- личного состава – близко 1 280 860 (+930) лиц.
- танков – 11 783 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 218 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 38 477 (+20) ед.
- РСЗО – 1 688 (+1) ед.
- средства ПВО – 1333 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 349 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 183 144 (+1 991) ед.
- крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.
- корабли/катера – 33 (+1) ед. (подтвержден результат предварительных поражений).
- подлодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 83 744 (+120 ) ед.
- специальная техника – 4091 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 марта
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
