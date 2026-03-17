Потери врага по состоянию на 17 марта 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 930 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1482 день полномасштабной войны составляют 1 280 860 человек.

Потери России в войне на 17 марта 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 17 марта потеряла:

личного состава – близко 1 280 860 (+930) лиц.

лиц. танков – 11 783 (+2) ед.

ед. боевых бронированных машин – 24 218 (+3) ед.

ед. артиллерийских систем – 38 477 (+20) ед.

ед. РСЗО – 1 688 (+1) ед.

средства ПВО – 1333 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 183 144 (+1 991) ед.

ед. крылатые ракеты – 4 468 (+0) ед.

корабли/катера – 33 (+1) ед. (подтвержден результат предварительных поражений).

подлодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 83 744 (+120 ) ед.

) ед. специальная техника – 4091 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 17 марта

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

