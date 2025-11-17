Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Наличный курс:

USD

42,15

42,07

EUR

49,15

49,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Война Война
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

война, ВСУ
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1363-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 ноября 2025 г.

Последние данные со   отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года
Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 216 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, сбросив 164 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4 122 обстрела, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 082 дрона-камикадзе.

Авиационные удары наносились, в частности, по районам населенных пунктов Демурино, Лесное, Даниловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка, Белогорье, Терноватое, Орехов Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 6 авиационных ударов, сбросил 11 управляемых авиабомб, совершил 148 обстрелов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровин Яр, Дробышево, Ямполевка, Терны, Заречное, Новоселовка и в направлении Лимана, Новоселовки и Ставков.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Временного Яра.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Степановка, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Шаховое, Шаховое, направлении Новоподгородное, Гришино, Кучерив Яр, Свободное.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Александровском направлении Силы обороны отразили 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Согласие.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополья, Зеленая Роща, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишье.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одно наступательное действие противника в Степногорском районе.

Фото 24 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.

Фото 25 — Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня .

Автор:
Светлана Манько