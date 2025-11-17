Карта боевых действий в Украине на 17 ноября 2025 года

Продолжается 1363-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 ноября 2025 г.

Последние данные со отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 216 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 66 авиационных ударов, сбросив 164 управляемых авиабомба. Кроме этого, совершил 4 122 обстрела, из них 124 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 082 дрона-камикадзе.

Авиационные удары наносились, в частности, по районам населенных пунктов Демурино, Лесное, Даниловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Воздвижовка, Белогорье, Терноватое, Орехов Запорожской области; Садовое Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну артиллерийскую систему российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес 6 авиационных ударов, сбросил 11 управляемых авиабомб, совершил 148 обстрелов, в том числе восемь из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло шесть боевых столкновений вблизи Волчанска и в направлениях Двуречанского и Обуховки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровин Яр, Дробышево, Ямполевка, Терны, Заречное, Новоселовка и в направлении Лимана, Новоселовки и Ставков.

На Славянском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения окупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Федоровка, Северск, Выемка и Звановка.

На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений с противником в районах Майского, Веролюбовки и Временного Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр, Степановка, Полтавка, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Белицкое, Новое Шахово, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоэкономическое, Покровск, Сухой Яр, Котлино, Удачное, Шаховое, Шаховое, направлении Новоподгородное, Гришино, Кучерив Яр, Свободное.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 21 атаку вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Андреевка-Клевцово, Александроград, Воскресенка, Степное, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Павловка, Привольное, Красногорское, Согласие.

На Гуляйпольском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Доброполье, Ровнополья, Зеленая Роща, Веселое, Белогорье, Высокое, Терноватое и в направлении Затишье.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одно наступательное действие противника в Степногорском районе.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили одну атаку оккупантов в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

